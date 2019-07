DBA Group annuncia collaborazione con ArcelorMittal

editato in: da

(Teleborsa) – DBA Group ha annunciato che la società controllata SJS Engineering ha avviato una collaborazione commerciale con Arcelor Mittal per la fornitura di servizi di ingegneria e project management office a supporto delle attività revamping del polo industriale di Taranto.

Michelangelo Lentini, fondatore di SJS Engineering e tuttora socio insieme a DBA Group, conferma che il beneficio al valore della produzione per il Gruppo nel primo anno sarà superiore ai 2 milioni di Euro e che SJS Engineering ha già messo in campo un nutrito gruppo di tecnici specialisti, che sta operando in staff alla struttura di Arcelor Mittal per lo start up delle attività previste.

Lentini inoltre, comunica che il rapporto con Arcelor Mittal apre interessanti scenari di crescita trattandosi di interventi di durata pluriennale e si rende plausibile per la società SJS Engineering S.r.l. un incremento crescente del volume dei ricavi.

