DBA Group, a controllata Unistar gara per informatizzazione fascicoli Magistratura serba

(Teleborsa) – DBA Group comunica che la controllata Unistar LC ha siglato un accordo per la progettazione e la realizzazione di un sistema centralizzato per la gestione dei fascicoli per la Magistratura serba.

L’accordo, oggetto di una gara bandita dall’Unione Europea, della durata di 3 anni a partire dal 2021 ha un controvalore di 9.589.326 euro ed è incluso nel Piano Industriale 2020-2023.

La società Unistar LC, capofila di un consorzio di società di partner locali ed europee, si è confrontata con primarie aziende IT di tutta Europa ed è risultata vincitrice grazie alla migliore offerta in termini di efficienza e di convenienza economica.

Il sistema centralizzato per la gestione dei fascicoli sarà attivato per i tribunali serbi su scala nazionale e nasce dalla necessità

di avvicinare la gestione ICT del sistema giudiziario serbo agli standard dell’Unione Europea.