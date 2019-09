Dazi, WTO autorizza tariffe USA. A rischio export agroalimentare Made in Italy

editato in: da

(Teleborsa) – Gli Stati Uniti potrebbero presto imporre dazi sulle importazioni dalla UE. Il WTO – Organizzazione mondiale del commercio – ha infatti autorizzato gli USA ad applicare tariffe aggiuntive sulle importazioni dalla UE nel quadro del contenzioso sugli aiuti pubblici al gruppo Airbus.

La decisione, che sarà ufficializzata a fine mese, potrebbe avere pesanti ripercussioni sull’export europeo ed anche sulle vendite agroalimentari Made in Italy.

“C’è ancora tempo e modo per evitare una guerra commerciale tra UE e USA. Chiediamo alla Commissione europea di aprire con urgenza un negoziato con gli Stati Uniti, per evitare l’imposizione di dazi doganali aggiuntivi sui nostri prodotti”, avverte Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura.

Gli Stati Uniti hanno già preparato una lista dei prodotti da colpire che comprende le eccellenze del “Made in Italy” agroalimentare: dai vini, ai formaggi, all’olio d’oliva.

La Commissione europea ha dichiarato di essere pronta a replicare ai dazi USA, con contromisure da applicare sui prodotti importati dagli Stati Uniti per un controvalore di 20 miliardi di euro.

“Occorre il massimo impegno per evitare una guerra commerciale che sarebbe fortemente lesiva per l’Italia. Gli USA sono il primo mercato extraeuropeo per il comparto agroalimentare, con un valore di oltre 4 miliardi di euro“, ricorda Giansanti, aggiungendo che “la via da seguire con assoluta urgenza è quella del dialogo bilaterale“.