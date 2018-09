Dazi, USA invitano Cina a un nuovo incontro

editato in: da

(Teleborsa) – Gli Stati Uniti in pressing sulla Cina per un nuovo incontro sui negoziati commerciali. Lo riporta il Wall Street Journal, secondo cui Washington vorrebbe dare a Pechino un’altra opportunità per affrontare la questione dazi prima che l’amministrazione Trump implementi tariffe addizionali sulle importazioni cinesi.

I funzionari degli Stati Uniti, guidati dal segretario del Tesoro Steven Mnuchin, avrebbero invitato le controparti cinesi guidate dal vice premier Liu He, proponendo un’altra riunione commerciale bilaterale.

Solo la settimana scorsa, il presidente USA aveva rilanciato sui dazi alla Cina per ulteriori 267 miliardi di dollari. Più distesa la questione tra USA ed Eurozona. Il Commissario Europeo per il Commercio Ue Cecilia Malmstrom ieri 11 settembre, ha annunciato “risultati concreti nel breve e medio termine.