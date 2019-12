Dazi USA-Cina, Trump conferma intesa su fase uno. Pechino annulla contromisure

editato in: da

(Teleborsa) – Il Presidente Usa, Donald Trump, ha confermato su twitter che è stato raggiunto un primo accordo commerciale con Pechino. “Abbiamo concordato una “fase uno” molto ampia con la Cina. Hanno accettato molti cambiamenti strutturali e di acquistare una grande quantità di prodotti agricoli, energetici, manifatturieri e molto altro”, ha scritto il Tycoon.

“I dazi punitivi in programma il 15 dicembre non saranno aggiunti, visto che abbiamo trovato un accordo. Cominceremo immediatamente i negoziati per la “fase due”, invece di aspettare fino a dopo le elezioni del 2020. Questo è un accordo straordinario per tutti. Grazie!” ha concluso.

PECHINO ANNULLA CONTROMISURE – Il consenso raggiunto sulla “fase uno” dell’accordo commerciale tra Cina e Usa, con la conseguente cancellazione da parte di Donald Trump dei dazi addizionali attesi come effettivi dal 15 dicembre, ha spinto Pechino “ad accantonare le contromisure” sull’import di prodotti americani già individuati. Lo ha spiegato in conferenza stampa il vice ministro delle Finanze cinese Liao Min.