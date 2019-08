Dazi USA-Cina, Segretario Ross cauto: “Nessuna data per negoziati”

editato in: da

(Teleborsa) – Ancora nessuna novità per le trattative USA-Cina sul commercio. Il Segretario Statunitense al Commercio, Wilbur Ross, ha dichiarato in un’intervista alla CNBC che “non è stata ancora fissata una data per la prossima sessione di negoziati commerciali”.

Il Segretario ha affermato che “è prematuro dire a che punto si trovino le trattative, ma di sicuro gli obiettivi degli Stati Uniti non sono cambiati”.

Secondo la stampa americana, i negoziatori cinesi sono attesi a Washington verso l’inizio di settembre, dopo il round di discussioni a Shangai del 30 e 31 luglio: l’ottimismo mostrato dai mercati nella giornata di ieri dopo il rinvio dei dazi su alcuni prodotti cinesi è fragile.