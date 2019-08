Dazi USA-Cina, aziende in fuga da Pechino

editato in: da

(Teleborsa) – Le big della tecnologia in fuga da Pechino verso Messico e India e l’import cinese dagli States in calo. È il doppio effetto delle tensioni commerciali dovute alla guerra dei dazi tra USA e Cina.

Secondo gli ultimi dati forniti dalle Dogane, le importazioni cinesi dagli USA hanno visto a luglio una contrazione del 19% rispetto all’anno precedente, pur se in miglioramento rispetto al calo del 31,4% di giugno; anche le esportazioni verso gli Stati Uniti sono diminuite del 6,5%.

Non bastasse, molte dei colossi della tecnologia avrebbero deciso di spostare le loro produzioni da Pechino. Apple e Nintendo hanno infatti fatto sapere di avere allo studio l’aumento della loro presenza non solo in altre nazioni del Sud-Est asiatico come Vietnam, Indonesia e Cambogia, ma anche verso India e Messico, oggi primo partner commerciale di Washington.

Altri colossi, come Dell e HP, guardano più al Sud-Est, con Taiwan, Vietnam e Filippine indicate come mete preferite per le loro produzioni, mentre GoPro ha indicato nel Messico la prossima sede della produzione.

Stessa cosa per Microsoft, Amazon e Google che starebbe guardando a Taiwan, mentre Samsung al Vietnam. In fuga anche le aziende di server dati come Quanta, Foxconn e Inventec, dirette a Taiwan, Messico e Repubblica Ceca.