Dazi, Trump vuole protezionismo ma anche flessibilità con “veri amici”

(Teleborsa) – “In attesa dell’incontro di oggi alle 15.30 alla Casa Bianca. Dobbiamo proteggere e costruire le nostre industrie di acciaio e alluminio ma allo stesso tempo dobbiamo mostrare grande flessibilità e cooperazione nei confronti di quanti sono veri amici e ci trattano equamente sul piano commerciale e militare”.

E’ con questo tweet che il Presidente statunitense Donald Trump ha annunciato per le 15.30 (21.30 ora italiana) la firma del decreto che impone dazi su alluminio e acciaio. Dazi che, come noto, hanno immediatamente provocato rimostranze da parte di Cina e Unione Europea e mandato in tilt i mercati finanziari, preoccupati dal fatto che una guerra sulle tariffe possa minacciare l’economia globale.

Tuttavia quanto scritto su Twitter dall’inquilino della Casa Bianca potrebbe confermare le indiscrezioni secondo cui il provvedimento escluderà Canada e Messico ma anche altri importanti partner commerciali.