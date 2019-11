Dazi, Trump: “Nessun accordo con Cina per riduzione”

editato in: da

(Teleborsa) – Nessuna riduzione graduale dei dazi con la Cina. È quanto dichiarato dalla Casa Bianca e confermato da Donald Trump sull’ipotesi di un taglio parziale delle tariffe contro il colosso cinese da inserire nel mini accordo commerciale che le due potenze stanno contrattando e che dovrebbe essere chiuso a breve.

Secondo i media statunitensi, l’amministrazione americana sarebbe divisa tra favorevoli e contrari, ma dovrebbe prevalere la linea del no anche perché la riduzione parziale “va contro” lo spirito dell’accordo originale raggiunto in ottobre e “non c’è cosa che Donald Trump odia di più” di qualcuno che torna indietro su un accordo, come ha ricordato Steve Bannon, l’ex controverso stratega della Casa Bianca.

A chiudere il cerchio sono arrivate le parole dello stesso Trump. “Gli Stati Uniti non hanno detto sì alla Cina su una riduzione graduale dei dazi nell’ambito del mini accordo commerciale fra i due Paesi”, ha dichiarato ai cronisti alla Casa Bianca.