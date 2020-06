Dazi, Trump: accordo con Cina “intatto”

editato in: da

(Teleborsa) – “L’accordo commerciale con la Cina è completamente intatto. Se tutto va bene continueranno a essere all’altezza dei termini dell’intesa“.

Lo twitta Donald Trump nell’intento di spazzare via un equivoco che ha fatto fibrillare per qualche ora i mercati azionari.

Il Presidente Usa è intervenuto per correggere il tiro dopo che il suo Consigliere Peter Navarro aveva lasciato intendere, in una dichiarazione alla Fox, che l’accordo fosse “finito” a causa delle diverse vedute sull’origine del coronavirus.

Navarro aveva infatti sottolineato come gli Stati Uniti siano venuti a conoscenza dell’epidemia soltanto dalla firma dell’accordo di fase 1 con la delegazione cinese a Washington il 15 gennaio scorso. “Abbiamo cominciato a a sentire della pandemia soltanto in quel momento, quando avevano già mandato centinaia di migliaia di persone in questo Paese a diffondere il virus e pochi minuti dopo che l’aereo è decollato”.

Salvo poi fare retromarcia, affermando che le sue parole erano state “estrapolate dal contesto”.