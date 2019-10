Dazi, riprendono negoziati Usa-Cina

editato in: da

(Teleborsa) – Riprendono oggi, giovedì 10 ottobre, a Washington i negoziati tra Stati Uniti e Cina per cercare di trovare un accordo sulla guerra dei dazi, che va avanti ormai da mesi. Impegnati nella due giorni di negoziati, il vice premier e capo delegazione cinese Liu He con il rappresentante al Commercio Robert Lighthizer e il segretario al Tesoro Steven Mnuchin. Se le discussioni dovessero avere esito positivo il round negoziale – il tredicesimo – culminerà nell’incontro alla Casa Bianca tra Liu He e il Presidente Donald Trump, nella giornata di venerdì pomeriggio.

Mercati alla finestra in attesa di sviluppi positivi a breve termine, sulla scia dei segnali che arrivano dalla Cina che si è detta pronta a raggiungere una parziale intesa commerciale con gli Stati Uniti.

Intanto, nelle scorse ore gli Stati Uniti hanno allargato ad altre 28 entità (istituzioni e società) la black list che vieta alle aziende americane di importare tecnologia cinese. Molti di questi gruppi sono legati a violazioni di diritti umani per gli arresti di massa degli uguiri, la minoranza musulmana che vive nella regione dello Xinjiang. Nello specifico, 20 enti governativi e otto società cinesi.