Dazi, prove di disgelo tra Cina e Stati Uniti

(Teleborsa) – La guerra dei dazi tra Cina e Stati Uniti sembrerebbe arrivata a una conclusione, almeno in linea di principi.

“Abbiamo trovato un accordo quadro” ha spiegato il Segretario al Tesoro USA Steven Mnuchin che ha annunciato la “sospensione dei dazi” con Pechino almeno durante la messa a punto di un’intesa che non è ancora definitiva. Se però la Cina non rispetterà i suoi impegni, ha ammonito Mnuchin, il Presidente “potrà sempre decidere di rimetterli in opera”.

L’accordo al momento ha poche cifre e molte promesse. Dopo giorni di trattative tra Pechino e Washington, il Dragone acconsente a nuovi impegni per l’acquisto di beni e servizi “Made in USA”. Fallisce, però, l’obiettivo dell’amministrazione di Donald Trump di far accettare alla Cina di tagliare il deficit bilaterale nell’interscambio di 200 miliardi di dollari l’anno da oltre 370 miliardi.

A chiusura del round di colloqui, una dichiarazione congiunta ha rivelato che i due Paesi concordano sulla necessità di “misure efficaci per ridurre significativamente il disavanzo degli Stati Uniti in beni con la Cina” e che a questo fine Pechino “aumenterà significativamente gli acquisti di beni e servizi statunitensi”. Gli Stati Uniti invieranno una squadra in Cina per “definire i dettagli”.