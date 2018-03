Dazi, Malmstrom in missione a Washington per strappare un’esenzione

editato in: da

(Teleborsa) – L’Unione Europea tenterà di dissuadere gli Stati Uniti dalla volontà di imporre dazi sui prodotti provenienti dall’Unione Europea.

Secondo fonti vicine alla Commissione UE, martedì e mercoledì la commissaria europea al commercio Cecilia Malmstrom sarà a Washington per cercare una una possibile esenzione di dazi sui metalli minacciati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Malmstrom incontrerà il segretario al Commercio degli Stati Uniti Wilbur Ross e altri funzionari durante la visita, raccogliendo così il testimone da Peter Altmaier. Il Ministro dell’economia della Germania è infatti giunto nella capitale americana domenica proprio per evitare che le grandi economie entrino nella spirale di misure unilaterali che cozzano contro la politica di liberto scambio, come spiegato dallo stesso Altmaier in una intervista alla TV ARD.