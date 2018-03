Dazi, la Cina non resta a guardare e minaccia contromisure

editato in: da

(Teleborsa) – Soffiano venti di guerra (commerciale) tra USA e Cina.

Pechino ha risposto prontamente alle restrizioni annunciate da Trump alle importazioni cinesi per 60 miliardi di dollari con l’obiettivo di vendicare il presunto furto di proprietà intellettuale, annunciando la possibilità di applicare contromisure commerciali per 3 miliardi di dollari. I provvedimenti interesserebbero soprattutto le importazioni di maiali e i prodotti agricoli come frutta e vino.

“La Cina non vuole una guerra commerciale, ma non ha assolutamente paura di una guerra commerciale”, ha dichiarato il ministero del Commercio cinese, invitando gli Stati Uniti a rispondere il più rapidamente possibile alle preoccupazioni della Cina per evitare di danneggiare la cooperazione tra i due paesi.