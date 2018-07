Dazi, la Cina non aspetta e rende subito operative le misure di ritorsione

editato in: da

(Teleborsa) – Sono scattati all’alba i dazi USA sui prodotti cinesi, ma anche Pechino non ha perso tempo, imponendo dazi su moltissimi prodotti statunitensi. Lo ha confermato il ministero degli Esteri cinese.

Le misure di ritorsione sono scattate subito.”Le misure cinesi sono entrate immediatamente in vigore”, ha detto il portavoce del Ministero Lu Kang, in conferenza stampa. Le contromisure erano state annunciate da tempo su molti prodotti, fra cui socia, carne, whiskey e altri alcolici ed auto, ma non sono stati forniti oggi dettagli aggiuntivi.

Intanto, il Ministero del commercio cinese, commentando la “dichiarazione di guerra” da parte degli USA, ha parlato di “bullismo commerciale” ed assicurato che la Cina “deve contrattaccare” senza fornire dettagli.