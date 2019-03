Dazi, fumata bianca vicina: accordo Usa-Cina a fine marzo

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo settimane di trattative intense, potrebbe arrivare presto la fumata bianca nelle negoziazioni tra Usa e Cina sui dazi.

Donald Trump e Xi Jimping potrebbero, infatti, raggiungere un accordo commerciale formale in un summit intorno al 27 marzo, dopo un viaggio del presidente cinese in Italia e Francia. A scriverlo il Wall Street Journal.

Secondo le indiscrezioni del quotidiano americano, Pechino abbasserebbe i suoi dazi ed altre restrizioni su alcune merci americane, tra cui prodotti agricoli, chimici e auto mentre Washington rimuoverebbe gran parte, se non tutte, le sanzioni applicate finora. Come parte dell’intesa, la Cina acquisterebbe gas naturale per 18 miliardi di dollari dalla texana Cheniere Energy e si impegnerebbe a creare parità di condizioni, compreso un’accelerazione del programma per rimuovere le limitazioni alla proprietà straniera sulle imprese automobilistiche e la riduzione delle tariffe sulle auto importare sotto l’attuale livello del 15%.

Sempre le stesse fonti, precisano che non tutti gli ostacoli sono stati superati e, dunque, ciascuna delle parti potrebbe ancora sollevare possibili obiezioni.