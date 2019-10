Dazi, Francia annuncia misure di ritorsione contro gli USA di concerto con la UE

editato in: da

(Teleborsa) – Parigi, di concerto con l’Unione europea, annuncia misure di ritorsione contro i dazi americani. “Ovviamente forniremo misure di ritorsione contro gli Stati Uniti, in consultazione con l’Unione Europea, se Washington ad ottobre applicherà le sanzioni contro i prodotti europei annunciate”, ha affermato il portavoce del governo francese Sibeth Ndiaye.

Gli Stati Uniti potranno imporre sanzioni per 7,5 miliardi di dollari – che dovrebbero scattare subito, a partire dal 18 ottobre – sulle esportazioni europee, come compensazione per gli aiuti, giudicati illegali, concessi ad Airbus. Lo ha stabilito l’Organizzazione mondiale del commercio (Wto) con una sentenza, arrivata ieri, dall’impatto potenzialmente devastante, andando a coinvolgere diversi settori, da quello aereo a quello agroalimentare e che inevitabilmente colpirebbe al cuore anche il Made in Italy.

Nell’elenco, infatti, figurano formaggi tipicamente nostrani, come parmigiano, pecorino e prosciutto. Sembrerebbero salvi invece il vino e l’olio. con dazi che potrebbero raggiungere il miliardo di euro. L’ammontare delle tariffe sarà diverso: si valuta un 10% sui grandi aerei commerciali e un 25% su prodotti agricoli e industriali.