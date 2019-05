Dazi, FMI avverte: “Imperativo che USA e Cina pongano fine a disputa commerciale”

editato in: da

(Teleborsa) – Il Fondo Monetario Internazionale sollecita USA e Cina a risolvere la loro disputa commerciale, perché a farne le spese sarebbe l’intera economia mondiale. L’esortazione è giunta dalla direttrice del FMI, Christine Lagarde, parlando a una conferenza sulla sostenibilità a Parigi.

La numero uno del Fondo ha avvertito “per noi è imperativo che le tensioni commerciali siano risolte in un modo soddisfacente per tutti, perché chiaramente le tensioni tra Stati Uniti e Cina sono la minaccia per l’economia globale“.

Lagarde ha parlato anche degli obiettivi di sviluppo sostenibile, affermando che i Paesi emergenti sono lontani dai target di spesa previsti dai Sustainable Development Goals (SDG) – che includono inclusione sociale, prosperità e sostenibilità ambientale – e mostrano un gap di 15 punti percentuali nella spesa in rapporto al PIL.

“Molti Paesi devono aumentare significativamente la spesa da qui al 2030”, ha affermato la Lagarde aggiungendo che si tratta di “una sfida considerevole”.