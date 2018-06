Dazi, Commissione UE pronta a rispondere agli USA

editato in: da

(Teleborsa) – L’Europa si prepara a contro attaccare gli Stati Uniti sul fronte dei dazi, in risposta a quelli imposti da Trump sull’acciaio e sull’alluminio all’UE.

La Commissione europea ha avviato le procedure per far scattare dal 1° luglio i dazi nei confronti di alcuni prodotti simbolo a stelle e strisce come i jeans Levi’s o le moto Harley Davidson. “Le misure sono una risposta proporzionata alla decisione unilaterale e illegale da parte degli Stati Uniti – afferma il commissario al commercio Cecilia Malmstroem – la risposta dell’Unione Europea è perfettamente in linea con le norme internazionali sul commercio”.

Cresce l’attesa del Summit del G7 in Canada che prenderà il via l’8 giugno a La Malbaie in Canada e si concluderà il 9 giugno. Il G7 finanziario che precede il summit si è chiuso tra proteste e malumori contro l’aggressiva politica commerciale americana.