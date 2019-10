Dazi, Cina: “20 mld di import da USA con accordo commerciale”

editato in: da

(Teleborsa) – La Cina è pronta a riprendere l’import di prodotti agricoli dagli Stati Uniti per un valore di almeno 20 miliardi di dollari in un anno ma solo con la firma di un accordo commerciale sui dazi anche parziale.

A dirlo è Bloomberg che cita alcune fonti vicine al dossier: con l’aumento dell’import agricolo dagli States, la Cina tornerebbe ai livelli del 2017, ossia prima che Washington iniziasse a imporre dazi.

Secondo l’agenzia, si tratterebbe di un primo passo: le indiscrezioni indicano che, in caso di accordo finale e successiva cancellazione dei dazi, Pechino potrebbe importare dagli USA prodotti fino a 40-50 miliardi di dollari.

Al momento, le due potenze stanno lavorando ai dettagli di un accordo parziale: se non ci saranno altri intoppi, il presidente americano Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping potrebbero incontrarsi in Cile il mese prossimo per firmare una prima intesa.