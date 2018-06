Dazi, al via le contromisure dell’Ue sul Made in USA

editato in: da

(Teleborsa) – Entrano ufficialmente in vigore i dazi varati dall’Unione Europea in risposta alle tariffe doganali degli Stati Uniti su acciaio e alluminio.

Oggi, 22 giugno, diventa operativo il regolamento della Commissione europea che istituisce le “misure di riequilibrio dell’UE” che si applicheranno immediatamente ad un elenco di prodotti del valore di 2,8 miliardi di euro.

L’Esecutivo comunitario ha fatto sapere che intende mantenere i balzelli in vigore fintantoché si applicheranno quelli degli Stati Uniti.

“Non avremmo voluto trovarci in questa situazione. Tuttavia, la decisione unilaterale ed ingiustificata degli Stati Uniti di imporre dazi su acciaio e alluminio provenienti dall’UE non ci lascia altra scelta” ha commentato la Commissaria responsabile per il Commercio, Cecilia Malmström.



Lunga la lista dei prodotti soggetti a dazi. Granturco dolce (crudo, cotto al vapore, bollito, congelato), burro di arachidi, succo d’arancia e di mirtillo, whiskey Bourbon, sigarette, tabacco (anche da masticare), preparazioni per il make-up, t-shirt, biancheria da letto in cotone, prodotti in acciaio inossidabile (i più numerosi) e carte da gioco sono solo alcuni dei prodotti soggetti al tariffe.

Intanto Bruxelles sta tessendo nuovi rapporti commerciali con altri partner. Dopo l’avvio di trattative con l’Australia ieri, 21 giugno, a Wellington, capitale della Nuova Zelanda, Cecilia Malmström e il Ministro neozelandese per il Commercio David Parker hanno ufficialmente avviato i negoziati “per un accordo commerciale globale e ambizioso”.

I negoziati punteranno ad eliminare gli ostacoli agli scambi di beni e servizi e a sviluppare norme commerciali per agevolare gli scambi e renderli più sostenibili, si legge in un comunicato.

L’anno scorso gli scambi bilaterali di merci tra l’UE e la Nuova Zelanda sono stati pari a 8,7 miliardi di euro. I settori in cui si registra la maggioranza delle esportazioni dell’UE in Nuova Zelanda sono quelli manifatturieri (attrezzature di trasporto, macchinari e apparecchiature), dei prodotti chimici, delle materie plastiche, dei prodotti alimentari e il settore dei servizi. Gli scambi di servizi rappresentano altri 4,4 miliardi di euro (2016). L’UE è il terzo partner commerciale della Nuova Zelanda e l’accordo potrebbe comportare un aumento degli scambi di merci pari a quasi il 50%, o un aumento di un terzo se si considerano sia le merci che i servizi.

La Nuova Zelanda è una delle economie sviluppate a crescita più rapida al mondo. Di recente ha negoziato l’accordo globale e progressivo di partenariato transpacifico (CPTPP) con altri 10 paesi della regione del Pacifico. L’accordo tra l’UE e la Nuova Zelanda consentirà alle imprese europee di competere in condizioni di parità con le imprese dei paesi con cui la Nuova Zelanda ha già concluso accordi commerciali, spiega la Commissione.