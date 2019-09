editato in: da

(Teleborsa) – S’intravede uno spiraglio di luce nella guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. I capi negoziatori dei due Paesi hanno deciso di “prendere azioni congiunte per creare un contesto favorevole per le consultazioni bilaterali”.

Secondo il ministero del Commercio cinese, a seguito della telefonata intercorsa tra il vicepremier cinese Liu He e il segretario al Tesoro e il rappresentante per il Commercio americani, Steven Mnuchin e Robert Lighthizer, le parti s’incontreranno ad ottobre a Washington per il 13esimo round di colloqui economici e commerciali.