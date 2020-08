Davos, edizione 2021 del World Economic Forum posticipata alla prossima estate

editato in: da

(Teleborsa) – Rinviata a causa dell’emergenza Covid-19 l’edizione 2021 del World Economic Forum. Nessun incontro a Davos a gennaio ma in programma c’è, comunque, un “incontro di alto livello digitale”. “La decisione non è stata presa facilmente, dal momento che la necessità di riflettere su un percorso di recupero comune nell’era post-Covid-19 e dare forma al Grande Reset, per i leader globali, era urgente”, ha spiegato Adrian Monck, amministratore delegato del Forum.

“Il consiglio degli esperti è che non possiamo riunirci in gennaio in modo sicuro” si legge nella nota firmata da Monck. I dettagli relativi alle nuove date e al luogo del meeting annuale non sono ancora noti e saranno comunicati – fa sapere il Wef – non appena sarà assicurato che “tutte le condizioni sono soddisfatte per garantire la salute e la sicurezza dei nostri partecipanti e della comunità ospitante”.

In attesa che l’incontro annuale tra i potenti del mondo possa avere luogo nella località alpina elvetica, durante la settimana del 25 gennaio, il Wef organizzerà comunque un forum a distanza, i “Dialoghi di Davos” in cui i principali leader mondiali condivideranno le loro opinioni sullo stato del mondo nel 2021.

Da febbraio – sottolinea il Wef – quasi 1.200 esponenti del mondo degli affari, dei governi e dalla cosiddetta società civile hanno aderito alla Piattaforma d’azione Covid. “In settembre il nostro summit sull’impatto dello sviluppo sostenibile metterà a fuoco i principi fondamentali del Grande Ripristino, chiedendo a tutti noi come possiamo contribuire a un futuro più sostenibile e inclusivo”, conclude Monck.