Dati Istat sul lavoro, Di Maio esulta: Profeti di sventura hanno sbagliato

(Teleborsa) – I dati resi noti oggi dall’ Istat sulmercato del lavoro e la disoccupazione dimostrano come “tutti questi profeti di sventura, che dicevano che siamo nemici del lavoro, hanno toppato.

“Hanno toppato quando non hanno votato il Decreto dignità – ha affermato il Vicepremier Luigi Di Maio durante una diretta Facebook – hanno toppato quando non hanno votato il Decreto crescita, quando non hanno votato il Reddito di Cittadinanza e stano toppando ancora quando non votano il salario minimo”.

“Il nostro – ha rivendicato il leader pentastellato- è un disegno per crear più lavoro in Italia, ma lavoro di qualità. Il Pd che mi accusa di essere il Ministro della disoccupazione ha sbagliato giorno. Governiamo da circa un anno e qualche risultato si vede”. Quanto ai 180 tavoli di crisi al Ministero dello Sviluppo “li ho tutti trovati – ha concluso Di Maio – lasciati dal vecchio Governo”.