Datalogic, semestrale in linea con il 2018

(Teleborsa) – Nel primo semestre 2019 i ricavi di Datalogic rimangono sostanzialmente stabili rispetto al primo semestre 2018 segnando una

flessione dello 0,8% e attestandosi a 304,5 milioni di euro. L’EBITDA diminuisce del 6,2% a 47,7 milioni mentre l’utile netto, pari a 25,3 milioni di euro, vede una contrazione se paragonato ai 29,0 milioni di euro di confronto. L’incidenza sui ricavi passa dal 9,4% all’8,3%.

L’Amministratore Delegato del Gruppo Datalogic, Valentina Volta, ha dichiarato: “La crescita a doppia cifra registrata in Nord America e la positiva accettazione dei nuovi prodotti lanciati nella prima metà dell’anno, frutto degli aumentati investimenti in R&D, sono gli indicatori positivi del semestre che confermano la potenzialità di crescita del Gruppo. Il contesto macroeconomico incerto ed l rallentamento dei principali settori in cui operiamo in Europa e in Cina, anche alla luce delle recenti vicende relative ai dazi nordamericani, hanno però impattato sulla top line del Gruppo che ha chiuso in flessione dello 0,8%. Nonostante il calo del fatturato siamo riusciti comunque a migliorare, al netto dell’effetto cambi, il margine lordo di contribuzione grazie ad efficienze nel costo del venduto e ad aumentare gli investimenti in R&D e nella rete distributiva senza impatti significativi sulla profittabilità. Alla luce del perdurare dell’incertezza del contesto macroeconomico prevediamo di chiudere l’anno in linea con l’andamento del primo semestre”.

Il titolo ha chiuso a Piazza Affari a 15,52 euro, in rialzo dello 0,45%.