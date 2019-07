editato in: da

(Teleborsa) – Datalogic ha nominato Laura Bernardelli quale Group Chief Financial Officer.

Lo rende noto la società attiva nei settori dell’acquisizione automatica dei dati e dell’automazione industriale in una nota, sottolineando che Laura Bernardelli ha una vasta esperienza internazionale in ruoli di responsabilità finanziaria e strategica sia in gruppi europei che negli Stati Uniti e che non è titolare di azioni ordinarie Datalogic