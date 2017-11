(Teleborsa) – Il Consigliere Pier Paolo Caruso ha rassegnato le dimissioni dal Consiglio di Amministrazione di Datalogic.

Il Consigliere dimissionario, non indipendente e non esecutivo, non faceva parte di alcun comitato consiliare, specifica la società attiva nei settori dell’acquisizione automatica dei dati e dell’automazione industriale.