Datalogic acquisisce M.D. Micro Detectors

(Teleborsa) – Datalogic S.r.l., controllata di Datalogic, si è impegnata ad acquistare, per un corrispettivo di circa Euro 37 milioni, da Finmasi di Marcello Masi & C. l’intero capitale sociale di M.D. Micro Detectors, azienda con sede a Modena e operante nella progettazione, produzione e vendita di sensori industriali.

L’acquisizione – spiega una nota – consentirà al Gruppo Datalogic di rafforzare la sua presenza italiana e nel mondo nel mercato dell’automazione industriale attraverso l’integrazione nel proprio portafoglio prodotti di sensori induttivi e ultrasonici con applicazioni in molteplici settori industriali fra i quali elettronica, farmaceutica, logistica, automotive.



Il Gruppo Datalogic farà fronte agli impegni economici derivanti dall’acquisizione esclusivamente mediante fondi propri nell’ambito delle linee di credito esistenti. Il perfezionamento dell’operazione è attualmente previsto in data 1 marzo 2021, subordinatamente al verificarsi di condizioni in linea con la prassi di mercato per operazioni similari.

Per la finalizzazione dell’operazione, Datalogic si è avvalsa della consulenza legale di White & Case LLP e Finmasi di Marcello Masi & C. S.A.p.A. si è avvalso dello studio legale Titi & Associati. Nell’operazione le parti si sono altresì avvalse della consulenza di Ernst & Young.