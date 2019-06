Dassault e Airbus svelano il prototipo del New Generation Fighter

editato in: da

(Teleborsa) – Svelato al salone aerospaziale di Parigi Le Bourget il prototipo del New Generation Fighter, frutto della collaborazione industriale tra Dassault Aviation e Airbus SE e dell’intesa sull’asse franco-tedesco che ha richiamato ufficialmente l’interesse della Spagna. Un programma ambizioso, quello0 del Futuro Sistema di Combattimento Aereo (FCAS), i cui modelli New Generation Fighter e Remote Carriers hanno attratto l’attenzione nella giornata inaugurale del Paris Air Show 2019.

Eric Trappier, Presidente e Chief Executive Officer (CEO) di Dassault Aviation e Dirk Hoke, CEO di Airbus Defense and Space, hanno mostrato i modelli al Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron e al ministro francese delle Forze armate, Florence Parly, ql ministro federale della Difesa tedesco, Ursula Von Der Leyen e al ministro della Difesa spagnolo, Margarita Robles, la quale ha sancito l’ingresso della Spagna come partner nel programma FCAS (Future Combat Air System) di sesta generazione.

Secondo i programmi, Joint Concept Study, assegnato a Dassault Aviation e Airbus nel gennaio 2019, sarà completato nel 2021 e il New Generation Fighter (NGF), Remote Carrier (RC) e Air Combat Cloud (ACC) sarà pronto a volare nel 2026. Intanto il primo passaggio in termini industriali, ovvero il contratto da assegnare a Dassault Aviation e Airbus per la prima fase dimostrativa, è atteso nel prossimo autunno.