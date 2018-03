Dassault Aviation vola a Parigi con i risultati 2017

(Teleborsa) – Viaggia in rialzo marcato per Dassault Aviation, che tratta in utile dell’1,92% sui valori precedenti grazie ai conti d’esercizio.

Nel 2017, l’azienda aeronautica francese di progettazione e produzione velivoli, ha registrato un risultato netto in aumento a 709 milioni di euro rispetto ai 379 milioni riportarti nell’anno precedente. Le vendite sono cresciute del 32% a 4,83 miliardi mentre l’utile operativo adjusted è balzato a 348 milioni (218 milioni nel 2016).

Outlook. Guardando al 2018, la società prevede di consegnare 40 velivoli Falcon e 12 Rafale e stima vendite nette in linea con quelle del 2017.

Comparando l’andamento del titolo con l’Euronext 100, su base settimanale, si nota che Dassault Aviation mantiene forza relativa positiva in confronto con l’indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all’indice stesso (performance settimanale +0,35%, rispetto a -1,13% dell’Euronext 100).

L’analisi di breve periodo di Dassault Aviation mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 1.441,7 Euro e supporto a 1.412,7. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 1.470,7.