Danieli, nuovo ordine dalla Colombia per Q-Smartec

(Teleborsa) – Danieli vola in Colombia per un nuovo ordine relativo al sistema di raffreddamento Q-Smartec. Il produttore siderurgico colombiano SIDOC ha scelto la tecnologia di Danieli per il suo impianto di Acopi – Valle del Cauca in Colombia, al fine di ridurre i costi di produzione.

Q-Smartec è un sistema di raffreddamento degli elettrodi collaudato, che permette una riduzione dei consumi degli elettrodi fino al 15% rispetto ad altri sistemi di raffreddamento tradizionali. E’ una tecnologia già installata in quasi 40 impianti siderurgici.

L’avvio di Q-Smartec in Colombia è previsto per marzo 2019.

Poco mosso a Piazza Affari il titolo della multinazionale italiana attiva nella produzione di impianti siderurgici: +0,11%.