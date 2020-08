editato in: da

(Teleborsa) – CMC riconferma la fiducia in Danieli con il terzo ordine per l’impianto di colaminazione continua MIDA ECR, denominato “Triple-M”.

L’impianto, che sarà installato nell’ovest degli Stati Uniti, avrà una produttività annua nominale per prodotti lunghi di circa 500.000 short tons , di cui 350.000 in tondini per cemento armato e 150.000 in profili commerciali.