d’Amico vende una delle navi MR della JV DM Shipping

(Teleborsa) – DM Shipping, una società in joint venture di d’Amico International Shipping con Mitsubishi Group e partecipata al 51% da d’Amico Tankers, ha firmato un accordo per la vendita della MT High Strength, una nave MR di portata lorda pari a 46,800 tonnellate e costruita nel 2009 presso Nakai Zosen Corporation (Giappone) per un importo pari a 16,4 milioni di dollari. La Nave continuerà ad essere noleggiata da d’Amico Tankers d.a.c. fino ad ottobre 2019.

Questo accordo consente a DM Shipping di generare cassa per circa 12,3 milioni di dollari, al netto delle commissioni e del rimborso del debito esistente.

Ad oggi, la flotta di DIS comprende 49,5 navi cisterna a doppio scafo (MR, Handysize e LR1 product tankers), di età media pari a 7 anni (di cui 24 navi di proprietà, 17,5 a noleggio e 8 a noleggio a scafo nudo. DIS ha ulteriori 4 navi in gestione commerciale). d’Amico Tankers ha inoltre contratti in essere con Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd per la costruzione di 1 nuova nave cisterna LR1 (Long Range), con consegna prevista nel 2019.