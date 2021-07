d’Amico, primo semestre in perdita su difficile contesto di mercato

editato in: da

(Teleborsa) – d’Amico International Shipping (DIS), società attiva nel trasporto marittimo e quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, ha registrato una perdita netta di 15,2 milioni di dollari nel primo semestre 2021 rispetto all’utile netto di 17,1 milioni registrato nello stesso periodo dello scorso esercizio. Nel secondo trimestre 2021, DIS ha registrato una perdita netta di 5,4 milioni di dollari, rispetto a un utile netto di 15,6 milioni registrato nel secondo trimestre dello scorso esercizio.

I ricavi base time charter (TCE) sono stati di 88,9 milioni di dollari (150,1 milioni nel primo semestre 2020), i flussi di cassa da attività operative di 18,5 milioni di dollari (59,1 milioni nei primi sei mesi del 2020) e il debito netto di 545,9 milioni di dollari (453,2 milioni escluso IFRS16) al 30 giugno 2021 (561,5 milioni, e 465,2 milioni escluso IFRS 16, al 31 dicembre 2020).

“Nei primi sei mesi del 2021 il mercato delle product tanker è stato estremamente sfidante e questo spiega la perdita netta di 15,2 milioni di dollari generata da DIS nel periodo e il confronto con i risultati della prima metà dello scorso anno (profitto di 17,1 milioni) – ha commentato Paolo d’Amico, Presidente e Amministratore Delegato – Nel secondo trimestre dell’anno, siamo stati però in grado di migliorare significativamente i nostri risultati rispetto al trimestre precedente”. “Malgrado alcune incertezze legate al diffondersi della variante Delta del Covid-19, le prospettive per il nostro settore sembrano essere piuttosto positive per la seconda parte del 2021 e ancora di più per il prossimo anno”, ha aggiunto.