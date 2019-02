d’Amico prepara un aumento di capitale

editato in: da

(Teleborsa) – d’Amico International Shipping S.A. (DIS) ha convocato un’Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società in data 11 marzo 2019 per deliberare un aumento di capitale fino a 60 milioni di dollari.

Le nuove azioni saranno emesse con un sconto non superiore al 25%.

I proventi netti dell’offerta saranno utilizzati per rafforzare il bilancio della Società che opera nel trasporto marittimo per clienti industriali, per ridurre la leva finanziaria e migliorare la posizione di liquidità.

d’Amico International SA – Lussemburgo (Azionista di controllo con il 64% del capitale sociale della Società) ha assunto un impegno irrevocabile e incondizionato a votare a favore e ad esercitare tutti i diritti di opzione che riceverà a seguito dell’offerta.

L’Aumento di Capitale sarà preceduto da un periodo di esercizio straordinario per il “d’Amico International Shipping Warrant 2017 – 2022”, codice ISIN n. LU1588548724 (“Warrant”).