d’Amico, l’AD Fiori: “Traffico greggio bilanciato, nessun impatto per dazi USA”

(Teleborsa) – La compagnia di trasporti navali d’Amico non teme la crisi petrolifera nè le minacce di una guerra commerciale. Lo ha detto Marco Fiori, amministratore delegato di D’Amico in una intervista rilasciata a Teleborsa in occasione della Star Conference di Milano.

Abbiamo chiesto al numero uno del gruppo se lo scenario difficile in cui si muove, la crisi petrolifera o i dazi USA saranno capaci di condizionare le prospettive moderatamente positive nutrite dal management.

“Non penso si possa parlare di scenario difficile, perché il traffico di prodotti petroliferi è abbastanza bilanciato, è un traffico internazionale, quindi non vedo come possa essere sbilanciato”, ha affermato Fiori.

L’ipotesi di una guerra commerciale alimentata dai dazi USA non desta paura. Il manager ricorda infatti che “gli Stati Uniti sono essi stessi grossi esportatori sia di greggio che di prodotti, quindi si tratta di una cosa abbastanza pareggiata”.

“E’ di interesse strategico anche per gli Stati Uniti avere accesso a prodotti che vengono dall’estero”, ha concluso il numero uno di d’Amico.