(Teleborsa) – D’Amico International Shipping ha comunicato in data odierna, di aver riacquistato 882.000 azioni proprie corrispondenti allo 0,07107% del capitale sociale, al prezzo medio ponderato di 0,1495 euro per azione per un corrispettivo complessivo di 131.869,20 euro.

Al 24 gennaio 2020, DIS detiene 8,642,027 azioni proprie, corrispondenti allo 0,7% del capitale sociale.

Intanto, in Borsa, caduta libera per D’Amico, che si attesta a 0,1354 euro, con un calo del 5,97%.