d’Amico International Shipping procede verso l’aumento di Capitale

(Teleborsa) – L’Assemblea straordinaria di d’Amico International Shipping conferma le deleghe al CdA per aumentare il capitale sociale, con l’intenzione di lanciare un’operazione di Aumento di Capitale per un massimo di 60 milioni di dollari, mirato a irrobustire il bilancio e a permettere a DIS di completare un importante processo di rinnovo della flotta, cogliendo le opportunità dell’entrata in vigore della convenzione internazionale IMO 2020. La nuova liquidità avrà un impatto positivo anche nella riduzione dell’indebitamento netto. Operazione che fra l’altro ha ottenuto pareri favorevoli dagli analisti.

L’assemblea della compagnia di navigazione ha approvato la proposta di riduzione del valore contabile di ciascuna azione del capitale sociale dal precedente ammontare di 0,10 dollari a quello di 0,05, senza che questo comporti l’annullamento delle azioni emesse, la restituzione di conferimenti o l’imputazioni di perdite. Oltre a tale punto, si è reso ufficiale anche il conseguente adattamento del capitale sociale emesso che, dal precedente importo di 65.375.802,50 dollari, si ridimensiona agli attuali 32.687.901,25. Il valore corrispondente alla riduzione sarà destinato ad una riserva speciale in conto capitale che fa parte della riserva sovrapprezzo azioni della Società. Infine d’Amico rende anche noto che il capitale sociale autorizzato, incluso il capitale emesso, è stato fissato a un valore totale di 87.500.000 di dollari, suddiviso in 1.750.000 azioni senza valore nominale.

L’aumento di capitale, a bassa diluizione, e che sarà sottoscritto pro quota dal suo azionista, è finalizzato a dotare la società di risorse utili a completare l’importante rinnovo della flotta di tanker, all’insegna della modernità e della sostenibilità. d’Amico vanta infatti una delle flotte più giovani in Europa, in gran parte ecologica, a basso consumo di carburante, con quasi i due terzi delle navi di proprietà o noleggiate a scafo nudo, di tipo eco design.



Con l’intervento in atto, dunque, d’Amico si prepara ad affrontare le sfide di un mercato previsto in crescita, dal momento che con l’entrata in vigore della convenzione internazionale IMO 2020, la società prevede un aumento della domanda di nuove raffinazioni.

Sull’aumento di capitale di d’Amico si è già espresso positivamente il broker Kepler Cheuvreux, confermando un giudizio Buy ed indicando un Target Price di 0,19 euro. Kepler ritiene, infatti, che “le prospettive di ripresa del settore siano ben radicate” ed i suoi analisti hanno sottolineato che il titolo tratta ad un importante sconto rispetto al suo NAV (Net Asset Value) e che tale gap verrà ridotto dopo l’aumento di capitale.

Nel frattempo i possessori di “Warrant d’Amico International Shipping 2017 – 2022”, codice ISIN n. LU1588548724, potranno esercitarli dal 12 marzo 2019 fino al 18 marzo 2019 inclusi (Periodo di esercizio straordinario), ad un prezzo di esercizio di 0,333 euro per ciascuna azione di nuova emissione (le “Azioni di Compendio”), nel rapporto di n. 1 azione ordinaria per ogni Warrant esercitato.