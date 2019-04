d’Amico International Shipping, domani si chiude l’aumento di capitale

editato in: da

(Teleborsa) – Si chiuderà domani 16 aprile 2019 l’aumento di capitale di d’Amico International Shipping, interamente garantito dall’azionista di controllo, che punta a rafforzare la posizione finanziaria del gruppo di navigazione, consentendo una riduzione dell’indebitamento e di completare un importantissimo investimento di rinnovo della flotta.

Nel 2020 infatti entrerà in vigore la normativa internazionale IMO 2020, per ridurre il contenuto di zolfo nel carburante delle navi scenderà allo 0,5%. Obiettivo cui DIS si sta già allineando con il completamento di un importante processo quinquennale di rinnovo della flotta: 22 nuove navi per un investimento complessivo di 750 milioni di dollari. A settembre verrà consegnata l’ultima e poi il processo di rinnovo sarà completato con DIS che vanta una flotta tra le più giovani al mondo, composta per il 62,5% da navi eco-design.

Precorrere i tempi significherà per DIS generare cassa ed agganciare la ripresa dei noli attesa a partire dalla seconda metà del 2019, guardando ad un mercato dei noli sempre più interessante e dinamico, anche per effetto dell’aumento dei margini e dei volumi di raffinazione, soprattutto per il diesel, atteso per il 2020.

Una ripresa che anche il mercato sembra aver fiutato: il titolo d’Amico International Shipping guadagna oggi l’1,6% dopo aver guadagnato da inizio aprile quasi l’8%.

Una performance che sembra replicare quella di Scorpio Tankers, quotata al Nyse, che nel solo mese di aprile ha messo a segno un progresso circa il 20%, dopo aver effettuato anch’essa un aumento di capitale da 300 milioni di dollari, per prepararsi a competere in un analogo scenario di mercato a partire dal 2020.