d’Amico International Shipping chiude 1° trimestre con perdita di 5,5 milioni dollari

(Teleborsa) – d’Amico International Shipping chiude il 1° trimestre 2019 con una perdita netta di 5,5 milioni di dollari rispetto ad una perdita netta di 3,6 milioni del primo trimestre 2018. La la variazione è da imputare prevalentemente alla gestione finanziaria maggiori oneri finanziari.

A livello operativo, i ricavi base time charter nel primo trimestre 2019 sono stati di 63,9 milioni di dollari (66,3 milioni nel primo trimestre 2018), mentre i ricavi totali di attestano a 91,03 milioni di dollari, in flessione del 12,1%. Il risultato operativo lordo (EBITDA) è stato di 22,4 milioni nel primo trimestre 2019 risultando più del doppio rispetto ad un anno fa grazie all’abbattimento dei costi per i noli passivi. Il risultato operativo (EBIT) parallelamente è positivo per 5,2 milioni nel primo trimestre 2019 rispetto a 0,8 milioni nello stesso trimestre dell’anno precedente.

L’indebitamento netto al 31 marzo 2019 ammontava a 748,7 milioni rispetto ai 588,7 milioni alla fine del 2018.