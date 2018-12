Damiani verso delisting. Famiglia promuove OPA

editato in: da

(Teleborsa) – La famiglia Damiani ha lanciato un’OPA sul titolo della gioielleria romana, finalizzata al delisting del titolo da Piazza Affari, promossa tramite la holding Leading Jewels.

L’offerente Leading Jewels è controllata da D Holding al 60,82% (società dei fratelli Guido, Giorgio e Silvia Damiani) e da ciascuno dei fratelli Damiani singolarmente.

L’offerta ha ha ad oggetto complessive massime 13.827.522 azioni ordinarie di Damiani del valore nominale di Euro 0,44 ciascuna, rappresentative del 16,74% circa del capitale sociale.

L’Offerente riconoscerà un corrispettivo di 0,855 euro per azione, che incorpora un premio del 5,04% circa rispetto al prezzo ufficiale unitario di chiusura delle azioni ordinarie dell’emittente registrato il 27 dicembre 2018 (ultimo giorno di borsa aperta

precedente all’annuncio dell’OPA), pari ad Euro 0,814 per azione. In caso di totale adesione all’Offerta, il controvalore massimo complessivo dell’Offerta è pari a 11,8 milioni di euro.

L’Offerente intende far fronte alla copertura finanziaria dell’Esborso Massimo facendo ricorso esclusivamente a mezzi propri. Più in particolare, le risorse necessarie per far fronte anche all’Esborso Massimo saranno reperite dall’Offerente ricorso alle risorse finanziarie messe a diposizione da parte dei propri soci, diretti e indiretti, a titolo di capitale e/o finanziamenti infragruppo.