Dall’aeroporto Milano Bergamo 131 destinazioni in 39 Paesi

editato in: da

(Teleborsa) – L’orario operativo della stagione estiva, in vigore a partire da domenica 31 marzo in concomitanza con l’ora legale, offre dall’aeroporto di Milano Bergamo un network di 131 destinazioni in 39 Paesi.

Sulle rotte nazionali la novità riguarda la programmazione di quattro voli giornalieri con Roma Fiumicino, che coprono la fascia diurna e serale, operati da Alitalia a partire dal 27 luglio con Embraer 175 da 88 posti che viene basato sullo scalo in concomitanza con la chiusura per lavori di Milano Linate.

Dal 1° aprile Blue Panorama, che amplia il suo network di voli di linea verso le destinazioni tipicamente vacanziere, in particolare della Grecia, introduce i voli per Reggio Calabria, con frequenza quadrisettimanale (lunedì, mercoledì, venerdì e sabato) che dal 27 luglio diventano giornalieri.

Düsseldorf diventa la terza destinazione servita dalla compagnia aerea Lauda, ogni mercoledì e domenica, dal 31 marzo. Oltre a confermare il volo giornaliero con Vienna, Lauda incrementa da 6 a 9 frequenze settimanali il collegamento con Stoccarda, aggiungendo la doppia frequenza giornaliera il mercoledì e la domenica.

Volotea torna a operare su Milano Bergamo dall’11 maggio riaprendo i collegamenti con Pantelleria e Lampedusa, rispettivamente fino al 12 e 26 ottobre. Dal 31 maggio al 6 ottobre saranno attivi i voli con Olbia, nei giorni dispari e la domenica, con incremento a nove frequenze settimanali nei mesi di luglio e agosto. Dal 4 giugno Volotea effettua il collegamento con Spalato (fino al 10 settembre) e il giorno seguente con Dubrovnik, garantito fino al 2 ottobre.

Sharm el Sheikh sarà collegata da Air Cairo e Air Arabia Egypt, mentre Casablanca, già servita tutti i giorni da Air Arabia Maroc che introduce da giugno a settembre il secondo volo la domenica, viene raggiunta dai voli bisettimanali di TUIfly Belgium da giugno a novembre.

Dal 20 giugno a fine settembre la compagnia aerea israeliana Arkia effettua voli per Tel Aviv, già collegata a Milano Bergamo da Ryanair. Tante le novità per il vettore low cost irlandese, che introduce nel proprio network i voli per Sofia, Zara, Katowice e Londra Southend, che si aggiunge all’altro aeroporto londinese di Stansted. Dal 1° settembre la capitale del Regno Unito sarà collegata a Milano Bergamo anche da Gatwick con British Airways.