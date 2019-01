Dal MIT stop aumento dei pedaggi su A24 e A25

editato in: da

(Teleborsa) – Nell’ultimo giorno del 2018 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso noto di avere proceduto con Decreto interministeriale a sterilizzare, almeno fino alla fine giugno, gli aumenti dei pedaggi sulle autostrade A24 e A25. La decisione – fanno sapere gli uffici del Ministro Danilo Toninelli – è stata presa a fronte del mancato accordo con il concessionario Strada dei Parchi.

Pertanto, sono stati congelati gli aumenti tariffari previsti dal gestore: sia quello del 12,89% per il 2018, sia quello del 5,59% che sarebbe dovuto scattare il primo gennaio 2019. Questo – sottolinea il Mit – senza dimenticare l’impegno per la messa in sicurezza dei viadotti, che resta prioritaria e sulla quale l’attenzione è stata massima sia nel controllo che nella ricerca di soluzioni concrete che hanno visto l’anticipo dei 192 milioni di euro previsti per questo nel Decreto Genova.