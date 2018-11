Dal MEF 18,9 milioni di euro a Fondo di prevenzione usura

editato in: da

(Teleborsa) – Il Ministero dell’Economia e delle Finanze mette a disposizione 18,9 milioni di euro per il 2019 in favore di imprese e famiglie a rischio usura.

L’importo, si legge in una nota di Via XX settembre, verrà erogato attraverso il Fondo di prevenzione del fenomeno dell’usura a 109 Confidi (consorzi di imprese) e 37 tra Associazioni e Fondazioni impegnate nella lotta all’usura, che potranno così fornire garanzie per prestiti a imprese e famiglie in difficoltà economica e a rischio di cadere nello strozzinaggio. Come previsto dalla legge antiusura, il 70% delle risorse è destinato ai Confidi (13,2 milioni di euro) e il 30% alle Associazioni e Fondazioni (5,7 milioni di euro).

Inoltre, si è stabilito di confermare, anche per quest’anno, un contributo speciale agli enti delle aree dell’Abruzzo, dell’Umbria, del Lazio e delle Marche colpite dai terremoti del 2016 e del 2017 e di concedere un contributo speciale anche agli enti operanti nella Provincia di Genova, colpita dal tragico evento del crollo del ponte autostradale.

L’ammontare del Fondo di prevenzione dell’usura varia di anno in anno, in quanto è alimentato dalle sanzioni amministrative antiriciclaggio e valutarie e dalle restituzioni degli enti non efficienti (che non hanno erogato fondi per oltre due anni consecutivi), o non più attivi. Dal suo primo anno di attività (1998) a oggi, il Fondo ha erogato oltre 620 milioni di euro, (di cui oltre 430 milioni di euro sono stati assegnati ai Confidi e oltre 190 milioni alle Associazioni e Fondazioni) che hanno consentito di garantire più di 84 mila prestiti per un importo complessivo di oltre 1,98 miliardi di euro.