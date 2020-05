Dal 26 maggio nuove modalità di accesso all’aerostazione di Fiumicino

editato in: da

(Teleborsa) – Aeroporti di Roma informa che a partire da martedì 26 maggio cambia la modalità di accesso all’aerostazione dello scalo di Fiumicino. In base alle nuove disposizioni previste dal DPCM del 17 maggio 2020 per il contenimento del contagio da Covid-19, al protocollo di sicurezza sanitaria dell’UE e alle linee guida dell’ENAC, l’ingresso al Terminal 3 – l’unico al momento operativo – sarà consentito solo ai passeggeri e agli operatori aeroportuali.

Inoltre, i controlli della temperatura corporea attraverso i termoscanner, già operativi in aeroporto dal 4 febbraio scorso, verranno ora effettuati all’ingresso nell’aerostazione e non più ai gate d’imbarco. La nuova modalità prevede che il controllo della temperatura venga effettuato presso l’ingresso 5 piano partenze del Terminal 3 e al mezzanino sempre del Terminal 3 per chi arriva dai parcheggi multipiano e dalla stazione ferroviaria. Agli arrivi del Terminal 3, invece, i controlli vengono effettuati alla porta 4. L’uscita dal terminal sarà consentita a livello partenze dalla porta 3 ed a livello arrivi dalla porta 2.

All’interno dello scalo, dove sono stati installati oltre 200 dispenser di gel igienizzante e distributori di mascherine ed è obbligatorio indossare la mascherina di protezione e mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, AdR sta svolgendo una costante attività di sanificazione dell’intero perimetro aeroportuale, estesa alle zone esterne (strade, aree di parcheggio a tempo, stalli per i taxi).

La costante collaborazione in atto tra ADR, Protezione Civile, Ministero della Salute, Enac e Polizia di Stato ha finora garantito la corretta esecuzione delle procedure di prevenzione indicate dai competenti soggetti istituzionali, a vantaggio della sicurezza e senza generare disagi per i passeggeri.