Dagli Usa conferme sull’efficacia del remdesivir sui pazienti Covid-19

(Teleborsa) – “Molto ottimista”. Anche il virologo della Casa Bianca, Anthony Fauci, si è sbilanciato sui risultati giunti dai test sui pazienti affetti da Covid-19 del remdesivir, il farmaco sperimentale di Gilead Sciences. “Ciò che è stato dimostrato è che un farmaco può bloccare questo virus”, ha detto il dottor Fauci che però ha ricordato che i risultati dello studio ora necessitano ancora di una corretta revisione peer-to-peer.

Gilead Sciences ha annunciato ieri i risultati di due test su pazienti gravemente malati di Covid-19 ed entrambi hanno mostrato esiti positivi in termini di miglioramento e guarigione, anche se sul tasso di mortalità, il farmaco “non ha dato ancora risultati statistici significativi”, ha precisato Fauci. Confortante anche la decisione della Food and Drug Administration di continuare le proprie indagini affinché il remdesivir possa essere messo a disposizione dei pazienti affetti dal Coronavirus “il più velocemente possibile e in modo appropriato”.

Intanto a New York, il titolo Gilead Sciences ha chiuso la sessione della vigilia in rialzo di oltre +5% a $83,14, con guadagni superiori al 2% nelle contrattazioni dell’afterhours.