Dadone, nelle prossime settimane concorsi per funzionari al via

(Teleborsa) – I concorsi pubblici che “partiranno nelle prossime settimane riguardano principalmente le figure dei funzionari“. Lo ha chiarito il Ministro della PA, Fabiana Dadone, a Radio24.

“Per primi partiranno i concorsi rimasti in sospeso, quelli dei Beni Culturali e del ministero della Giustizia, che ripartiranno con le prove scritte. Poi ripartiranno nelle prossime settimane i nuovi bandi sulle figure dei funzionari”, ha precisato la Dadone anticipando anche che il Decreto Rilancio dovrebbe essere pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale, come ha confermato anche la “collega” Catalfo.



“Sono sicura che nelle prossime ore il decreto verrà pubblicato in Gazzetta”. Rischia di saltare qualcosa? “No, non credo”. Lo ha detto il Ministro del Lavoro a Studio 24 su Rai News 24. “E’ un decreto complesso, ci sono più di 270 articoli” e “prende tanti ministeri e tanti temi per affrontare la crisi e l’emergenza che stiamo vivendo”.