Dadone: impianto manovra non cambia, con UE rapporto costruttivo

(Teleborsa) – “Il dialogo tra questo Governo e l’Europa è sempre stato franco, ma sereno e costruttivo. La manovra ha un impianto chiaro che nella sostanza non cambierà, una impostazione redistributiva ed espansiva, nonostante le difficili condizioni di partenza. I mercati ne vedranno molto presto gli effetti”. Lo ha detto il Ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, in un’intervista a ‘La Repubblica’.

“La Pa – prosegue – deve essere in grado di fornire una rete di servizi a beneficio di cittadini e imprese. Lo sblocco completo del turn over è solo un primo passo verso la riqualificazione degli uffici pubblici. A Regioni e Comuni sarà presto consentito anche di andare oltre il 100%”.