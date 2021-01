Dadone, garantire a Paese rilancio che merita

editato in: da

(Teleborsa) – La crisi di Governo “rallenta provvedimenti essenziali per gli italiani”. Lo scrive su Twitter il Ministro della Funzione pubblica, Fabiana Dadone che parla di “crisi insensata”.

“Noi, però, continuiamo a lavorare per dare aiuti alle famiglie, alle imprese, ai lavoratori – aggiunge – e teniamo ferma la prospettiva di proseguire con Giuseppe Conte per garantire al Paese il rilancio che merita”.

Oggi, intanto, si entra nel vivo della “partita” con le consultazioni al Quirinale dopo le dimissioni rassegnate ieri dal Premier Giuseppe Conte. Nel pomeriggio saliranno al Colle i presidenti di Senato e Camera, Maria Elisabetta Casellati e Roberto Fico. La linea è chiara: il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, chiede un progetto solido.

Pd, M5S e Leu appoggiano il Conte-ter, il centrodestra spinge per le elezioni con Salvini e Meloni mentre Berlusconi si è detto favorevole ad un “Governo Ursula”. Ago della bilancia Italia Viva che chiede prima il programma.