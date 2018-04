Da TripAdvisor riconoscimento a Blue Air

editato in: da

(Teleborsa) – Blue Air è entrata per la prima volta nel novero delle migliori compagnie aeree low cost in Europa secondo TripAdvisor Travelers Choice’for Airline Award 2018, sezione dedicata all’analisi dei vettori low-cost in Europa.

È anche la prima volta che una compagnia aerea rumena riceve questo riconoscimento da TripAdvisor, il sito di viaggi fondato nel febbraio del 2000, con oltre 460 milioni di recensioni e opinioni.

Il premio TripAdvisor Travelers Choice’for Airline Award 2018 rappresenta un simbolo di qualità e viene assegnato alle migliori compagnie aeree che primeggiano per prodotto, valore e servizi.

Nel 2017 Blue Air ha trasportato oltre 5 milioni di passeggeri verso un centinaio di destinazioni europee.